Британські винищувачі перехопили літаки РФ біля кордонів НАТО

Напередодні увечері британські RAF Typhoons в Естонії піднімалися в повітря, щоб перехопити російські літаки.

Про це повідомляють Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії у Twitter, пише "Європейська правда".

"RAF Typhoon Королівських ВПС в Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британських ВПС, Ту-214 летів у супроводі двох російських винищувачів Су-30М між материковою частиною Росії і Калінінградською областю.

RAF Typhoons in Estonia scrambled today to intercept a Russian Air Force Tu-214 flying in international airspace under the control of @NATO allies as it transited south and then north again with 2x Su-30M Flanker Hs between mainland Russia and the Kaliningrad Oblast.



# WeareNATO pic.twitter.com/cX11nDrjGG