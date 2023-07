Британские истребители перехватили самолеты РФ у границ НАТО

Накануне вечером британские RAF Typhoons в Эстонии поднимались в воздух, чтобы перехватить российские самолеты.

Об этом сообщают Королевские Военно-воздушные силы Великобритании в Twitter, пишет "Европейская правда".

"RAF Typhoon Королевских ВВС в Эстонии сегодня поднялись в воздух, чтобы перехватить Ту-214 ВВС России, который летел в международном воздушном пространстве под контролем союзников НАТО", – говорится в сообщении.

Как отметили в британских ВВС, Ту-214 летел в сопровождении двух российских истребителей Су-30М между материковой частью России и Калининградской областью.

RAF Typhoons in Estonia scrambled today to intercept a Russian Air Force Tu-214 flying in international airspace under the control of @NATO allies as it transited south and then north again with 2x Su-30M Flanker Hs between mainland Russia and the Kaliningrad Oblast.



