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Британські винищувачі знову перехопили літаки РФ біля повітряного простору НАТО

Четвер, 15 червня 2023, 07:33

У середу, 14 червня, британські винищувачі Typhoon піднялися в небо Естонії, щоб супроводити російські літаки Іл-20 і два Су-27 поблизу повітряного простору НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Королівських ВПС Великої Британії у Twitter.

"Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 (EAW) були підняті в небо в Естонії сьогодні вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A і двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британських ВПС, проліт російських літаків не відповідав міжнародним нормам.

За даними британських військових, російські повітряні судна не зв'язалися з відповідним районом польотної інформації.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що винищувачі НАТО в Естонії цими вихідними тричі піднімалися для перехоплення російських військових літаків біля повітряного простору країн Альянсу.

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Велика Британія Росія