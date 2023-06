Британські винищувачі знову перехопили літаки РФ біля повітряного простору НАТО

У середу, 14 червня, британські винищувачі Typhoon піднялися в небо Естонії, щоб супроводити російські літаки Іл-20 і два Су-27 поблизу повітряного простору НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Королівських ВПС Великої Британії у Twitter.

"Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 (EAW) були підняті в небо в Естонії сьогодні вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A і двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО", – йдеться у повідомленні.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P