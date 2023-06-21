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Біля повітряного простору НАТО перехопили військові літаки РФ

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Середа, 21 червня 2023, 10:09

Увечері у вівторок, 20 червня, британські винищувачі Typhoon піднялися в небо Естонії, щоб супроводити російські військові літаки.

"Винищувачі RAF Typhoon в Естонії були підняті по тривозі на перехоплення Ту-134 ВМФ Росії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британських ВПС, політ військових літаків РФ не відповідав міжнародним нормам, оскільки повітряні судна не зв'язалися з відповідним районом польотної інформації.

Нагадаємо, 14 червня британські винищувачі Typhoon піднялися в небо Естонії, щоб супроводити російські літаки Іл-20 і два Су-27 поблизу повітряного простору НАТО.

Також 13 червня повідомлялося, що винищувачі НАТО в Естонії цими вихідними тричі піднімалися для перехоплення російських військових літаків біля повітряного простору країн Альянсу.

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Велика Британія Росія