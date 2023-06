Біля повітряного простору НАТО перехопили військові літаки РФ

Увечері у вівторок, 20 червня, британські винищувачі Typhoon піднялися в небо Естонії, щоб супроводити російські військові літаки.

"Винищувачі RAF Typhoon в Естонії були підняті по тривозі на перехоплення Ту-134 ВМФ Росії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британських ВПС, політ військових літаків РФ не відповідав міжнародним нормам, оскільки повітряні судна не зв'язалися з відповідним районом польотної інформації.

