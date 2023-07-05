Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта 

Шторм "Поли" в Нидерландах серьезно нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в стране, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпанию NOS.

Национальный метеорологический институт объявил красный код штормового предупреждения для большей части страны – самый высокий уровень опасности. Ветер достигает порывов до 120 километров в час.

В городке Вейк-ан-Зее к северу от Амстердама уже замерили скорость ветра 145 километров в час. Это самый сильный порыв ветра, который когда-либо измеряли в июле.

Impressionante beelden in #Nederland! Storm #Poly zorgt ervoor dat de situatie op de weg levensgevaarlijk is. Bomen vallen om onder de beukende wind van 9 tot 11 BFT en windstoten tot 140 km/u (locatie Uitgeest op A9). Er is een level 3 actief vanuit onze weerdienst. Blijf… pic.twitter.com/slxazDMBhd — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) July 5, 2023

По данным Weerplaza, шторм "Поли" является самым сильным летним штормом, который когда-либо наблюдали.

Амстердамский аэропорт Схипхол, один из самых загруженных европейских узлов, отменил более 300 рейсов. Ожидается, что движение будет ограничено как минимум до 15:00 по местному времени.

Жители провинции Северная Голландия, в которую входит Амстердам, получили оповещения на мобильные телефоны с предупреждением оставаться дома и подготовить номера экстренных служб на случай опасности для жизни. Вблизи населенного пункта Алкмара мощный ветер опрокинул грузовик.

Op de #A9 richting Amstelveen is bij Kooimeerplein een vrachtwagen omgewaaid. De linkerrijstrook is dicht. Ga NIET de weg op in Noord-Holland, Flevoland en Friesland. De rijomstandigheden zijn zeer gevaarlijk. pic.twitter.com/Yt5g4XnWIw — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 5, 2023

Железнодорожный оператор NS остановил все движение поездов на севере Нидерландов, а шоссе к северу от Амстердама перекрыли из-за падения деревьев.

Амстердамская транспортная компания GVB решила временно не запускать автобусы и трамваи из-за экстремальных погодных условий.

Напомним, в июне мэрия Парижа решила закрыть все зеленые зоны столицы и кладбища для посетителей, чтобы не допустить несчастных случаев во время надвигающейся грозы.