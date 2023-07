Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта 

Шторм "Поли" в Нидерландах серьезно нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в стране, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпанию NOS.

Национальный метеорологический институт объявил красный код штормового предупреждения для большей части страны – самый высокий уровень опасности. Ветер достигает порывов до 120 километров в час.

В городке Вейк-ан-Зее к северу от Амстердама уже замерили скорость ветра 145 километров в час. Это самый сильный порыв ветра, который когда-либо измеряли в июле.

Impressionante beelden in #Nederland! Storm #Poly zorgt ervoor dat de situatie op de weg levensgevaarlijk is. Bomen vallen om onder de beukende wind van 9 tot 11 BFT en windstoten tot 140 km/u (locatie Uitgeest op A9). Er is een level 3 actief vanuit onze weerdienst. Blijf… pic.twitter.com/slxazDMBhd