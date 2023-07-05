Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки

Позиції Польщі та Італії збігаються щодо України, Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні під час візиту до Варшави у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky TG24.

"У часи кризи ми повинні бути єдиними. Починаючи з України, щодо якої італійська та польська позиції збігаються. Ми не можемо прийняти російську агресію проти України і зробимо все можливе, щоб зупинити її", – сказала Мелоні.

Вона додала, що Італія буде продовжувати стояти поруч з Україною, підтримуючи її на всіх напрямках.

"Ми погоджуємося з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України. Більше того, конфлікт несе з собою доміно наслідків, на які Європа повинна дати відповіді", – зауважила Мелоні.

За даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

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