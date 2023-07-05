Суд в Латвии подтвердил аннулирование лицензии телеканала "Дождь"

Рижский окружной административный суд оставил в силе аннулирование лицензии телеканала "Дождь".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Отмечается, что суд постановил, что свобода слова может быть ограничена в определенных случаях, например нарушение запрета делать обращения, угрожающие национальной безопасности или общественному порядку или безопасности.

Согласно его решению, телеканал представил предвзятую и неточную информацию. Суд напомнил, что Россия признана государством-агрессором как международными, так и латвийскими решениями.

Он также указал, что призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, поскольку та является соседкой России, которая начала вооруженный конфликт, вторгшись в другую независимую страну – Украину.

В своем решении суд не согласился с аргументом, что предоставленная телеканалом информация совместима с идеей демократического государства, свободы слова и общественных интересов.

Кроме того, суд учел, что против "Дождя" возбуждены другие дела об административных правонарушениях. В частности телеканал не предоставил звуковую дорожку на латышском языке, упомянул армию РФ как "нашу армию", что "могло создать впечатление, что российские вооруженные силы объединились с латвийскими ВС", а также обозначил Крым как часть РФ.

Напомним, 6 декабря 2022 года национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Лицензия была предоставлена каналу после вторжения России в Украину, 6 июня 2022 года. Она давала право распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных в последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, допущенное телеведущим именование российской армии "нашей армией", возможное высказывание поддержки российской армии.

Канал заявлял, что планирует обжаловать решение латвийского регулятора, и его глава Иварс Аболиньш отмечал, что в Латвии нет разговоров о возможности возвращения лицензии российскому телеканалу "Дождь", зато есть понимание необходимости усилить вещание на латышском языке.

После этого "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах.

Сообщалось, что для того, чтобы российский независимый телеканал "Дождь" мог вернуться в Латвию, ему надо получить лицензию на ретрансляцию.