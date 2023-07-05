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Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію

Середа, 5 липня 2023, 23:04

Троє синів 81-річного чоловіка з італійського міста Трені, як вважає поліція, цілий рік переховували його тіло, аби забрати собі пенсію та заощадження – загалом 60 тисяч євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Il Messaggero.

Історія почалась у липні минулого року, коли двоє туристів знайшли в печері за близько 350 кілометрів від Трені тіло чоловіка, що потрапило туди за нез’ясованих обставин.

Оголений і загорнутий у простирадло труп лежав у спальному мішку й уже тоді був частково з'їдений дикими тваринами та розклався, що не дозволяло швидко встановити, кому він належить.

Але прокуратура й карабінери виявили в стегновій кістці протез і завдяки ньому через рік дізнались, що йдеться про 81-річного пенсіонера Бруно Дельнегро.

З матеріалів справи випливає, що Дельнегро був прикутий до ліжка й покладався на найближчих родичів – трьох синів. Правоохоронці вважають, що одного дня Дельнегро помер, та сини вирішили не повідомляти про це, а натомість привласнити його пенсію та заощадження.

Десь між 26 і 27 липням 2022 року один із синів покійного пенсіонера та його партнерка вивезли тіло чоловіка й заховали його у віддаленому місці. Натомість вони продовжували отримувати його пенсію – три тисячі євро на місяць.

Разом із заощадженнями в банку сини й партнерка одного з них привласнили близько 60 тисяч євро. Наразі четверо перебувають під слідством за звинуваченнями, серед іншого, в незаконному використанні банківської картки й шахрайстві.

У квітні повідомлялось, що лідери неаполітанської мафії "Польверіно" запропонували 150 тисяч євро сім’ї Джуліо Джаччо, якого вони понад десятиліття тому застрелили, переплутавши із іншою людиною.

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