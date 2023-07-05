Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию

Трое сыновей 81-летнего мужчины из итальянского города Трени, как считает полиция, целый год прятали его тело, чтобы забрать себе пенсию и сбережения – всего 60 тысяч евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

История началась в июле прошлого года, когда двое туристов нашли в пещере в около 350 километрах от Трени тело мужчины, попавшего туда при невыясненных обстоятельствах.

Обнаженный и завернутый в простыню труп лежал в спальном мешке и уже тогда был частично съеден дикими животными и разложился, что не позволяло быстро установить, кому он принадлежит.

Но прокуратура и карабинеры обнаружили в бедренной кости протез и благодаря ему через год узнали, что речь идет о 81-летнем пенсионере Бруно Дельнегро.

Из материалов дела следует, что Дельнегро был прикован к постели и полагался на ближайших родственников – трех сыновей. Правоохранители считают, что однажды Дельнегро умер, но сыновья решили не сообщать об этом, а вместо этого присвоить его пенсию и сбережения.

Где-то между 26 и 27 июля 2022 года один из сыновей покойного пенсионера и его партнерша вывезли тело мужчины и спрятали его в отдаленном месте. Вместо этого они продолжали получать его пенсию – три тысячи евро в месяц.

Вместе со сбережениями в банке сыновья и партнерша одного из них присвоили около 60 тысяч евро. Сейчас четверо находятся под следствием по обвинению, среди прочего, в незаконном использовании банковской карты и мошенничестве.

В апреле сообщалось, что лидеры неаполитанской мафии "Польверино" предложили 150 тысяч евро семье Джулио Джаччо, которого они более десятилетия назад застрелили, перепутав с другим человеком.