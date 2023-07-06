Майже сотня мігрантів прорвалися з Білорусі на територію Польщі

Протягом доби середи, 5 липня, польські прикордонники зафіксували спроби 190 мігрантів перейти кордон з території Білорусі, причому група з 28 осіб повернулася на білоруську територію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польську прикордонну службу у Twitter.

Крім того, за даними відомства, група з 95 осіб прорвала кордон. Двоє людей повернулися до Білорусі, тож польські прикордонники припускають, що це були провідники.

Нелегалів затримали. Серед них виявили громадян Конго, Еритреї, Сомалі, Ємену, Сирії та Єгипту.

Інцидент стався на ділянці прикордонної застави в Дубичах Церковних.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Польща минулого року завершила спорудження 5-метрового паркану на кордоні та щойно завершила облаштування електронного бар’єру із засобами спостереження.