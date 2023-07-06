Почти сотня мигрантов прорвались из Беларуси на территорию Польши

В течение суток среды, 5 июля, польские пограничники зафиксировали попытки 190 мигрантов перейти границу с территории Беларуси, причем группа из 28 человек вернулась на белорусскую территорию..

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польскую пограничную службу в Twitter.

Кроме того, по данным ведомства, группа из 95 человек прорвала границу. Два человека вернулись в Беларусь, поэтому польские пограничники предполагают, что это были проводники.

Нелегалов задержали. Среди них обнаружили граждан Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии и Египта.

Инцидент произошел на участке пограничной заставы в Дубичах Церковных.

Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

Польша в прошлом году завершила сооружение 5-метрового забора на границе и только что завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.