Во Франции при неизвестных обстоятельствах упал самолет: двое погибших

В результате загадочного падения самолета в восточном департаменте Франции Верхний Рейн погибли два человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила префектура Верхнего Рейна в своем пресс-релизе.

Отмечается, что самолет исчез 5 июля при неизвестных обстоятельствах над аэродромом города Абсайм, что недалеко от границы с Германией.

Как говорится в пресс-релизе, поиски быстро сосредоточили на ограниченной территории благодаря свидетелю, который увидел падение самолета неподалеку от аэродрома, где его обнаружил вертолет.

После того как на место происшествия выехали службы спасения, были найдены тела двух человек – пилота и его пассажира.

Обстоятельства, приведшие к катастрофе самолета, пока неизвестны и расследуются правоохранительными органами.

19 июня небольшой спортивный самолет упал в море вблизи шведского города Норчепинг, погибли венгерские пилоты.

Также сообщалось, что в земле Нижняя Саксония на севере Германии погибли ребенок и взрослый, а еще десять несовершеннолетних получили ранения в результате инцидента с экскаватором.