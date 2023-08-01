Тысячи жителей Болгарии вышли на протесты после дела об издевательствах над 18-летней девушкой

В понедельник, 31 июля, в Болгарии тысячи людей вышли на акции протеста против насилия над женщинами после дела об издевательствах над 18-летней девушкой, вызвавшего общественный резонанс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В болгарской столице Софии на акцию пришли около пяти тысяч человек, протесты прошли и в других городах страны, где, как отмечает издание, митинги против насилия над женщинами – редкое явление.

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Протесты спровоцировало дело месячной давности. 18-летняя девушка рассказала, что ее парень нанес ей сотни порезов, сломал нос и сбрил волосы.

В то же время суд квалифицировал телесные повреждения как "легкие" и не стал задерживать 26-летнего подозреваемого. Однако впоследствии его все-таки задержали из-за общественного давления. Сам мужчина отрицает факт издевательств.

Протестующие в понедельник призвали к реформированию судебной системы и лучшей защите женщин.

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По данным полиции, за первые три месяца этого года в стране было убито восемнадцать женщин, предположительно, их знакомыми мужчинами, но, по оценкам активистов, жертв гораздо больше.

Болгария до сих пор отказывалась ратифицировать Стамбульскую конвенцию, ключевой международный документ, направленный на защиту женщин от насилия. В 2018 году Конституционный суд Болгарии признал Стамбульскую конвенцию "неконституционной".

В середине июля сообщалось, что жители Италии возмутились приговором суда, который снял со школьного уборщика обвинения в сексуальном насилии за домогательства к 17-летней ученице, потому что его действия длились лишь "около пяти-десяти секунд".