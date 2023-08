Представитель Исландии в Украине будет работать в посольстве Литвы

Посольство Литвы в Киеве позволит разместиться у себя и выполнять свои обязанности представителю Исландии.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда".

По его словам, "Литва будет рада принять представителя Исландии" в своем посольстве в Киеве, добавив, что это "позволит координировать и усиливать поддержку Украины" обеим странам.

Lithuania will be glad to accommodate Iceland's representative at our embassy in Kyiv, allowing us to coordinate and strengthen our support for Ukraine. We will be working even more closely together for victory.