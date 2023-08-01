Представитель Исландии в Украине будет работать в посольстве Литвы

Посольство Литвы в Киеве позволит разместиться у себя и выполнять свои обязанности представителю Исландии.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда".

По его словам, "Литва будет рада принять представителя Исландии" в своем посольстве в Киеве, добавив, что это "позволит координировать и усиливать поддержку Украины" обеим странам.

Lithuania will be glad to accommodate Iceland's representative at our embassy in Kyiv, allowing us to coordinate and strengthen our support for Ukraine. We will be working even more closely together for victory. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) August 1, 2023

"Мы будем еще теснее сотрудничать ради победы", – резюмировал Ландсбергис.

Прибытие своего представителя в посольство Литвы фактически подтвердила в Twitter министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, которая сделала репост сообщения своего литовского коллеги.

Lithuania is a true friend to Iceland. We are grateful for working together on our common goal of supporting Ukraine and showing solidarity with its people. https://t.co/r79VVZ9FYn — Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir🇮🇸 (@thordiskolbrun) August 1, 2023

"Литва – настоящий друг Исландии. Мы благодарны за совместную работу над нашей общей целью поддержки Украины и проявление солидарности с ее народом", – написала она.

21 июня 2023 года президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты новых послов Норвегии, Швейцарии и Исландии. Посол Исландии Ханнес Хеймиссон сейчас работает в посольстве в Варшаве.

Ранее министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение приостановить деятельность посольства страны в Москве с 1 августа, учитывая "нынешнюю ситуацию".