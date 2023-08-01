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Представитель Исландии в Украине будет работать в посольстве Литвы

Вторник, 1 августа 2023, 13:21

Посольство Литвы в Киеве позволит разместиться у себя и выполнять свои обязанности представителю Исландии.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда".

По его словам, "Литва будет рада принять представителя Исландии" в своем посольстве в Киеве, добавив, что это "позволит координировать и усиливать поддержку Украины" обеим странам.

"Мы будем еще теснее сотрудничать ради победы", – резюмировал Ландсбергис.

Прибытие своего представителя в посольство Литвы фактически подтвердила в Twitter министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, которая сделала репост сообщения своего литовского коллеги.

"Литва – настоящий друг Исландии. Мы благодарны за совместную работу над нашей общей целью поддержки Украины и проявление солидарности с ее народом", – написала она.

21 июня 2023 года президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты новых послов Норвегии, Швейцарии и Исландии. Посол Исландии Ханнес Хеймиссон сейчас работает в посольстве в Варшаве.

Ранее министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение приостановить деятельность посольства страны в Москве с 1 августа, учитывая "нынешнюю ситуацию".

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