У Бундестазі закликали Шольца передати Україні Taurus: вони потрібні терміново

Депутати німецького Бундестагу закликають уряд якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами депутата від ХДС Родеріха Кізеветтера, "зараз, коли дискусія про Taurus розпочалася і ще триває, Росія йде на подальшу ескалацію", тому, вважає він, "якщо ми дійсно хочемо зупинити цю ескалацію з боку РФ, ми повинні використовувати все, що стоїть на шляху розширення війни".

При цьому він назвав "фальшивим" аргумент, який часто висувають проти постачань, що це буцімто може призвести до ескалації війни, адже, наголосив він, ескалює конфлікт саме Росія.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн заявила, що ракети Taurus "терміново потрібні Україні". На її думку, це "відповідає міжнародному праву, адже якщо Україна знає, звідки її атакують, то може завдавати превентивних ударів, щоб зупинити атаки (по ній)".

"Я думаю, що проблема знову в канцелярії канцлера (Шольца), де намагаються не допустити, щоб це питання вийшло на поверхню", – резюмувала вона.

Водночас співголова партії Шольца Саскія Ескен зізналась, що у її партії "ніколи не було червоних ліній в жодній дискусії про постачання озброєнь", але, зазначила вона, Німеччина "тісно координує свої дії з союзниками".

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus зі складів Бундесверу в найближчі місяці, тоді як канцлер Шольц готовий надати Україні Taurus, якщо їх запрограмують не бити по території РФ.

Перед цим з'явилася інформація, що уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення про надання Україна далекобійних крилатих ракет Taurus, здатних вражати цілі на відстані до 500 км.

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