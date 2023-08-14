Укр Рус Eng

Італійське містечко під кордоном з Францією накрило "цунамі" з грязюки, є зниклі

фото, відео
Понеділок, 14 серпня 2023, 10:57

Невелике італійське містечко Бардонеккія у П’ємонті в ніч на понеділок постраждало від селевого потоку після зсуву ґрунту в горах, п’ятеро людей зникли безвісти. 

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

Ввечері потік, що протікає через місто, несподівано перетворився на бурхливу річку з грязюки, що зносила усе на своєму шляху. Причиною став зсув ґрунту високо у горах. 

Близько сотні мешканців міста довелося провести ніч в евакуації через те, що їхні будинки пошкоджені. 

Вранці рятувальники повідомили, що врятували шістьох людей із фургона, який знесло потоком, та продовжують пошуки можливих жертв стихії.

Зниклими вважаються п’ятеро людей. 

Рятувальні служби з’ясовують масштаби шкоди у зоні, де пройшов селевий потік. Багато мостів непроїзні.

Нагадаємо, минулого тижня негода завдала значних збитків на півдні Норвегії.

Шторм зачепив також сусідню Швецію, призвівши до перебоїв з транспортом та електропостачанням. Через спричинені негодою пошкодження зійшов з рейок пасажирський потяг. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.