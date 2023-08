Італійське містечко під кордоном з Францією накрило "цунамі" з грязюки, є зниклі

Невелике італійське містечко Бардонеккія у П’ємонті в ніч на понеділок постраждало від селевого потоку після зсуву ґрунту в горах, п’ятеро людей зникли безвісти.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

Ввечері потік, що протікає через місто, несподівано перетворився на бурхливу річку з грязюки, що зносила усе на своєму шляху. Причиною став зсув ґрунту високо у горах.

⚠️🚨 L’impressionante e improvvisa colata di fango e detriti che ha colpito il paese di #Bardonecchia , in alta Val #Susa , nella serata di domenica #13agosto . In zona #Rochemolles forte #temporale sul confine con la #Francia . #meteo @TgrRaiPiemonte @RaiNews pic.twitter.com/ZLLbbc3ITq

Близько сотні мешканців міста довелося провести ніч в евакуації через те, що їхні будинки пошкоджені.

Вранці рятувальники повідомили, що врятували шістьох людей із фургона, який знесло потоком, та продовжують пошуки можливих жертв стихії.

Colata di fango stanotte a Bardonecchia (TO), in Val di Susa: salvate dai #vigilidelfuoco 6 persone che si trovavano in un camper travolto da acqua e fango. In corso ricerche di eventuali persone disperse in acqua lungo il corso d'acqua da Bardonecchia a Boulard [#14agosto 8:45] pic.twitter.com/8o3Sx0JE8r