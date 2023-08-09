Негода у Норвегії: 1200 евакуйованих, перекриті дороги та змиті у річку будинки

Після рясних злив на півдні Норвегії рівень води у водоймах стрімко підвищився, із місць під загрозою зсувів та затоплень евакуювали близько 1200 осіб.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

На другу добу після початку шторму "Ганс" рівень води у потоках та озерах стрімко підвищується, ті чи інші порушення сполучення є сотнях місць на півдні країни.

Головні дороги з Осло до Тронхейму перекриті, громадянам радять відкласти поїздки. Залізничне сполучення з Осло до аеропорту залишається зупиненим.

Управління з питань водних ресурсів та енергії (NVE) повідомляє, що у кількох великих озерах та річках наступними днями рівень води встановить історичні рекорди.

В озерах Кредерен, Тюріфйорд, Раннсфйорд та Сперіллен вода наступними днями може піднятися на 1-3 метри.

Одна з найбільших річок Норвегії Драмменсвассдрагет також може сягнути рекордного рівня. Власників будинків понад водоймами закликають підготуватися до усіх сценаріїв. Також людей просять не виходити на берег та на мости, тому що за цих умов там можливі зсуви та руйнування.

Кількість евакуйованих із небезпечних місць через загрозу затоплення або зсувів досягла 1200 осіб.

В районі селища Хемседал, що у горах між Осло і Бергеном, потік повністю затопив прибережний кемпінг. Щонайменш один з будиночків та караван попливли за водою.

From footage by STIAN HEID

В муніципалітеті Аурланд рятувальні команди кілька годин шукали жінку-туристку віком близько 70 років, яка впала в потік. Її госпіталізували з тяжкими травмами.

Cерйозно пошкоджена електростанція в одному з міст муніципалітету Іннланнет.

Нагадаємо, перед наближенням шторму на півдні Норвегії оголосили червоний рівень небезпеки, що стається вкрай рідко. Вже у першу добу негоди скасували низку потягів та авіарейсів, на багатьох дорогах сталися серйозні зсуви ґрунту та каменепади.

Шторм зачепив також сусідню Швецію, призвівши до перебоїв з транспортом та електропостачанням. Через спричинені негодою пошкодження зійшов з рейок пасажирський потяг.

У країнах Балтії негода також завдала збитків та спричинила загибель щонайменш однієї людини.