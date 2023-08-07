На півдні Швеції та Норвегії через негоду скасовують поїзди і пороми
Понеділок, 7 серпня 2023, 09:08
На півдні Швеції та Норвегії через шторм "Ганс" частково скасовують поїзди і пороми.
Про це повідомляють NRK і Aftonbladet, пише "Європейська правда".
У Норвегії, де місцями оголошено червоне попередження, залізничиний оператор SJ Norge повідомив про скасування усіх потягів на лінії Dovrebanen між Осло і Тронхеймом та ще двох напрямках на 7-8 серпня.
Атмосферний фронт вже сягнув півдня Швеції. Внаслідок злив місцями сталися підтоплення на дорогах, а довкола містечка Євле майже 19 тисяч людей залишились без світла.
Скасовані пороми зі Швеції до Польщі через Балтійське море, але поїзди поки курсують без значних проблем.
Аеропорт Стокгольма приймає рейси, але з великими затримками, а окремі літаки спрямували в інші аеропорти.
Ересуннський міст, що сполучає Данію і Скандинавський півострів, для руху не закривають, але радять уникати поїздок великим вантажівкам, щоб їх не перекинуло вітром.
Для Швеції на понеділок оголошене жовте попередження, але на вівторок і середу для деяких районів – червоний рівень небезпеки через потужні зливи. Це стосується ленів Вемлранд, Західний Геталанд, Єнчепінг, Еребру.
У Норвегії прогнозують, що зливи можуть виявитися найпотужнішими за останні 25 років.
Нагадаємо, цього тижня від катастрофічних повеней потерпає Словенія, негода спричинила загибель чотирьох людей.