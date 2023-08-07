На півдні Швеції та Норвегії через негоду скасовують поїзди і пороми

На півдні Швеції та Норвегії через шторм "Ганс" частково скасовують поїзди і пороми.

Про це повідомляють NRK і Aftonbladet, пише "Європейська правда".

У Норвегії, де місцями оголошено червоне попередження, залізничиний оператор SJ Norge повідомив про скасування усіх потягів на лінії Dovrebanen між Осло і Тронхеймом та ще двох напрямках на 7-8 серпня.

Атмосферний фронт вже сягнув півдня Швеції. Внаслідок злив місцями сталися підтоплення на дорогах, а довкола містечка Євле майже 19 тисяч людей залишились без світла.

JOHAN NILSSON / TT

Скасовані пороми зі Швеції до Польщі через Балтійське море, але поїзди поки курсують без значних проблем.

Аеропорт Стокгольма приймає рейси, але з великими затримками, а окремі літаки спрямували в інші аеропорти.

Ересуннський міст, що сполучає Данію і Скандинавський півострів, для руху не закривають, але радять уникати поїздок великим вантажівкам, щоб їх не перекинуло вітром.

Для Швеції на понеділок оголошене жовте попередження, але на вівторок і середу для деяких районів – червоний рівень небезпеки через потужні зливи. Це стосується ленів Вемлранд, Західний Геталанд, Єнчепінг, Еребру.

У Норвегії прогнозують, що зливи можуть виявитися найпотужнішими за останні 25 років.

Нагадаємо, цього тижня від катастрофічних повеней потерпає Словенія, негода спричинила загибель чотирьох людей.