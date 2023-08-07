У Швеції через негоду зійшов із рейок пасажирський потяг, троє постраждалих
Понеділок, 7 серпня 2023, 20:26
На сході Швеції біля міста Гудіксваль через обвал залізничного насипу, спричинений сильним штормом, зійшли з рейок кілька вагонів пасажирського поїзда, що прямував зі Стокгольма до Сундсвалля.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.
Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом. Один із вагонів пасажирського поїзда зійшов із колії південніше Гудіксвалля й накренився вбік разом із кількома вагонами далі.
Поліція Швеції повідомила, що в поїзді були понад сто людей. Троє зазнали поранень і були ушпиталені, решту евакуювали з місця події.
Правоохоронці додали, що обвал насипу на залізничній колії стався в безлюдній місцевості, куди важко дістатись. Через несприятливу погоду швидкість руху поїздів обмежили, тому вдалось уникнути значної кількості постраждалих.
Через шторм "Ганс", як повідомлялось, частково скасували поїзди й пороми на півдні Швеції та Норвегії. Для Швеції на понеділок оголошене жовте попередження, але на вівторок і середу для деяких районів – червоний рівень небезпеки через потужні зливи.
Залізничний перевізник JS прогнозує, що в разі послаблення шторму перевезення можуть відновитись у повному обсязі до кінця тижня.