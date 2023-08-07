У Швеції через негоду зійшов із рейок пасажирський потяг, троє постраждалих

На сході Швеції біля міста Гудіксваль через обвал залізничного насипу, спричинений сильним штормом, зійшли з рейок кілька вагонів пасажирського поїзда, що прямував зі Стокгольма до Сундсвалля.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом. Один із вагонів пасажирського поїзда зійшов із колії південніше Гудіксвалля й накренився вбік разом із кількома вагонами далі.

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Поліція Швеції повідомила, що в поїзді були понад сто людей. Троє зазнали поранень і були ушпиталені, решту евакуювали з місця події.

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Правоохоронці додали, що обвал насипу на залізничній колії стався в безлюдній місцевості, куди важко дістатись. Через несприятливу погоду швидкість руху поїздів обмежили, тому вдалось уникнути значної кількості постраждалих.

Через шторм "Ганс", як повідомлялось, частково скасували поїзди й пороми на півдні Швеції та Норвегії. Для Швеції на понеділок оголошене жовте попередження, але на вівторок і середу для деяких районів – червоний рівень небезпеки через потужні зливи.

Залізничний перевізник JS прогнозує, що в разі послаблення шторму перевезення можуть відновитись у повному обсязі до кінця тижня.