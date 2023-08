Итальянский городок у границы с Францией накрыло "цунами" из грязи, есть пропавшие

Небольшой итальянский городок Бардонеккья в Пьемонте в ночь на понедельник пострадал от селевого потока после оползня в горах, пять человек пропали без вести.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Вечером поток, протекающий через город, неожиданно превратился в бурную реку из грязи, сносившую все на своем пути. Причиной стал оползень высоко в горах.

⚠️🚨 L’impressionante e improvvisa colata di fango e detriti che ha colpito il paese di #Bardonecchia , in alta Val #Susa , nella serata di domenica #13agosto . In zona #Rochemolles forte #temporale sul confine con la #Francia . #meteo @TgrRaiPiemonte @RaiNews pic.twitter.com/ZLLbbc3ITq

Примерно сотне жителей города пришлось провести ночь в эвакуации из-за того, что их дома повреждены.

Утром спасатели сообщили, что спасли шесть человек из фургона, который снесло потоком, и продолжают поиски возможных жертв стихии.

Colata di fango stanotte a Bardonecchia (TO), in Val di Susa: salvate dai #vigilidelfuoco 6 persone che si trovavano in un camper travolto da acqua e fango. In corso ricerche di eventuali persone disperse in acqua lungo il corso d'acqua da Bardonecchia a Boulard [#14agosto 8:45] pic.twitter.com/8o3Sx0JE8r