Глава Мінфіну Німеччини у Києві запевнив у подальшій підтримці України

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час першого від початку повномасштабного вторгнення РФ візиту до Києва запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.

Про це повідомили у Twitter Міністерства фінансів Німеччини у понеділок, пише "Європейська правда".

Лінднер у Києві зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим і українськими військовими, яких навчали управлінню німецькими системами ППО IRIS-T.

"Під час переговорів з міністром оборони Олексієм Резніковим, заступником міністра оборони Андрієм Шевченком та солдатами Збройних сил України міністр Лінднер підкреслив, що український народ може і надалі розраховувати на підтримку Німеччини у своїй боротьбі за свободу", – йдеться у повідомленні міністерства.

Minister @c_lindner betonte bei Gesprächen mit Verteidigungsminister @oleksiireznikov, Vizeverteidigungsminister Andriy Schewtschenko und Soldaten der 🇺🇦 Streitkräfte, dass das ukrainische Volk weiterhin in seinem Kampf für #Freiheit auf die deutsche Unterstützung zählen kann.… pic.twitter.com/qyf2iJWxNk — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) August 14, 2023

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва.

Нагадаємо, у серпні Німеччина оголосила про розширення державних гарантій для інвестицій в Україну.