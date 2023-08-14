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Глава Мінфіну Німеччини у Києві запевнив у подальшій підтримці України

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Понеділок, 14 серпня 2023, 15:32

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час першого від початку повномасштабного вторгнення РФ візиту до Києва запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.

Про це повідомили у Twitter Міністерства фінансів Німеччини у понеділок, пише "Європейська правда".

Лінднер у Києві зустрівся з главою Міноборони України Олексієм Резніковим і українськими військовими, яких навчали управлінню німецькими системами ППО  IRIS-T.

"Під час переговорів з міністром оборони Олексієм Резніковим, заступником міністра оборони Андрієм Шевченком та солдатами Збройних сил України міністр Лінднер підкреслив, що український народ може і надалі розраховувати на підтримку Німеччини у своїй боротьбі за свободу", – йдеться у повідомленні міністерства. 

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва.

Нагадаємо, у серпні Німеччина оголосила про розширення державних гарантій для інвестицій в Україну.

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