Глава Минфина Германии в Киеве заверил в дальнейшей поддержке Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер во время первого с начала полномасштабного вторжения РФ визита в Киев заверил в дальнейшей поддержке Украины в борьбе против России.

Об этом сообщили в Twitter Министерства финансов Германии в понедельник, пишет "Европейская правда".

Линднер в Киеве встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и украинскими военными, которых обучали управлению немецкими системами ПВО IRIS-T.

"Во время переговоров с министром обороны Алексеем Резниковым, заместителем министра обороны Андреем Шевченко и солдатами Вооруженных сил Украины министр Линднер подчеркнул, что украинский народ может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Германии в своей борьбе за свободу", – говорится в сообщении министерства.

Minister @c_lindner betonte bei Gesprächen mit Verteidigungsminister @oleksiireznikov, Vizeverteidigungsminister Andriy Schewtschenko und Soldaten der 🇺🇦 Streitkräfte, dass das ukrainische Volk weiterhin in seinem Kampf für #Freiheit auf die deutsche Unterstützung zählen kann.… pic.twitter.com/qyf2iJWxNk — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) August 14, 2023

Министр финансов Германии Кристиан Линднер утром в понедельник, 14 августа, прибыл в Киев.

Напомним, в августе Германия объявила о расширении государственных гарантий для инвестиций в Украину.