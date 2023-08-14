США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн

Сполучені Штати Америки в понеділок оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що новий пакет військової допомоги Україні надається за механізмом Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю з американських запасів.

До пакета увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування, уточнив Блінкен.

"Щодня Росія вбиває українське цивільне населення та знищує цивільну інфраструктуру, водночас перетворюючи на зброю голод і сприяючи глобальній продовольчій нестабільності шляхом руйнування цивільних портів і зернової інфраструктури України", – підкреслив він.

Держсекретар США додав, що військова підтримка України триватиме доти, доки Росія не припинить війну, забравши війська з української території та припинивши жорстокі напади.

Останній пакет допомоги від США став початком використання 6,2 мільярда доларів, які "з’явилися" після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

До попереднього пакета на 400 мільйонів доларів, оголошеного в кінці липня, увійшли боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS та зенітні комплекси Stinger.

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже наближається до 44 мільярдів доларів.