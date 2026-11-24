У вівторок вранці у Першій технічній школі в сербському Крагуєваці сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали двоє співробітників навчального закладу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Сербії.

Вранці близько 8:00 до Управління поліції в Крагуєваці надійшло повідомлення про інцидент у Першій технічній школі, в результаті якого дві особи отримали поранення. За даними ЗМІ, йдеться про прибиральницю та ще одного працівника закладу.

Одне з поранень, найімовірніше, було завдано вогнепальною зброєю, а інше – уламками скла. Поліція затримала та арештувала 17-річного учня школи, якого підозрюють у використанні малокаліберної гвинтівки у вестибюлі школи.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини інциденту. Жоден учень школи внаслідок стрілянини не постраждав.

У навчальному закладі скасували всі заняття на вівторок.

Минулого тижня у Польщі затримали та направили до виховного центру 16-річного громадянина Росії, підозрюваного у погрозах масовим вбивством учнів та керівництва однієї зі шкіл у варшавському районі Урсинув.

Нагадаємо, 7 листопада на центральній ринковій площі у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

Винуватець подій згодом помер у лікарні.