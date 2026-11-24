Тимчасовий прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон з партії "Помірковані" заявив, що він готовий спробувати сформувати правоцентристський уряд на тлі глухого кута після вересневих парламентських виборів.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі зі спікером Андреасом Норленом, передає SVT, пише "Європейська правда".

У вівторок, 24 листопада, Крістерссон заявив, що готовий спробувати сформувати правоцентристський уряд із чотирьох партій і зробити це, щойно спікер визнає це можливим.

"У цьому полягала суть нашої сьогоднішньої короткої розмови", – сказав він.

Також він зазначив, що переговори з "Центристами" триватимуть, і що додатковий час нічого не змінить.

"Через 72 дні після виборів це вже не може бути питанням часу. Я б не намагався цього зробити, якби не вважав, що умови для цього сприятливі", – додав Крістерссон.

Цього дня лідерка шведських соціал-демократів Магдалена Андерссон заявила, що наразі перспектив для формування уряду немає.

Варто зауважити, що дедалі більше шведів готові до проведення дострокових виборів, оскільки переговори щодо формування нового уряду зайшли в глухий кут через понад два місяці після парламентських виборів.

26 жовтня лідерка Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст заявила, що її спроби сформувати центристську коаліцію зайшли в глухий кут.

Згідно зі шведською системою, перед проведенням нових виборів можна провести чотири голосування в парламенті щодо кандидатів на посаду прем’єр-міністра.

Наразі відбулося два невдалі голосування щодо кандидатури прем’єр-міністра: одне – щодо Андерссон, інше – щодо Танд Рінгквіст.

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