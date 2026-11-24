Президент Володимир Зеленський розраховує знайти "новий підхід" до нового Конгресу США, який буде контролюватися демократами, щодо питання війни з РФ.

Про це він розповів у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

В інтерв’ю Зеленський розповів, що закликав союзників України посилити постачання перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб стримати російські атаки балістичними ракетами. У цьому контексті український президент зазначив, що сподівається знайти "новий підхід" до нового Конгресу США, який буде контролюватися демократами.

"Будь ласка, забезпечте наші потреби принаймні на весь грудень. Чому? Тому що я все ще розраховую на те, що зможу знайти, так би мовити, новий підхід до нового Конгресу в січні чи лютому", – сказав він.

Український президент наголосив, що поставка 48 ракет до Patriot затримується, оскільки пакет досі не отримав схвалення міністра оборони Піта Гегсета.

Втім, Зеленський визнав: навіть з урахуванням цієї партії Україна все одно не зможе повністю задовольнити свої потреби в ракетах до Patriot.

"Дуже прикро, що на тлі всіх переговорів про те, як закінчити війну, Україна стикається не лише зі скороченням поставок ракет-перехоплювачів до Patriot, а й із затримками в їхній доставці", – додав Зеленський.

Цього дня ЗМІ писали, що Гегсет ще не затвердив передачу близько 60 перехоплювачів до системи протиповітряної оборони Patriot, які Вашингтон уже погодився поставити Україні.

Під час засідання у форматі "Рамштайн" 17 листопада Зеленський запропонував союзникам передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot та IRIS-T з наявних запасів в обмін на нові ракети, які Україна вже замовила та зможе передати партнерам після їх виробництва.

Раніше Зеленський казав, що цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.