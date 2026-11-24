Позачергове засідання Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 26-27 листопада, буде присвячене наступному довгостроковому бюджету ЄС та фінансуванню України, причому лідери обговорять фінансові потреби України не лише на 2027 рік, а й на подальші роки.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти до лідерів держав ЄС від 23 листопада, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди".

26-27 листопада саміт лідерів ЄС плануватиме фінансову підтримку України не лише на 2027 рік, але й на наступні.

"Поряд із нашою роботою над довгостроковим бюджетом Європейського Союзу нам також треба буде обговорити, як разом із партнерами задовольнити фінансові потреби України на 2027 рік – після того, як Комісія висунула свою пропозицію, – і на подальший період", – написав Кошта.

Він наголосив, шо підтримка України є також "інвестицією у власну безпеку Європи".

Щодо наступного багаторічного бюджету ЄС на 2028-2032 роки, президент Євроради підкреслив, що "настав час досягти домовленості".

"Ми колективно несемо відповідальність за пошук збалансованої домовленості, яка дозволить Європейському Союзу відповісти на майбутні виклики: підвищити нашу конкурентоспроможність, зміцнити нашу безпеку та оборону й посилити присутність Європи у світі, водночас зберігаючи політики, які довели свою цінність", – відзначив Кошта.

Позачергове засідання Європейської ради розпочнеться у четвер, 26 листопада, об 11:00 за київським часом з саміту держав Єврозони.

"Потім, після обміну думками з президенткою Європейського парламенту, ми розпочнемо наші обговорення багаторічної фінансової рамки та фінансування України з метою своєчасного досягнення домовленості", – повідомив президент Європейської ради.

Також Кошта представить свою пропозицію щодо багаторічної фінансової рамки ЄС, після чого лідери матимуть можливість відреагувати на неї.

Президент Європейської ради передбачає, що робота саміту завершиться у п'ятницю, 27 листопада.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 листопада Європейська комісія запропонувала надати Україні додатковий кредит обсягом до 45 млрд євро у 2027 році – на додачу до 45 млрд євро, вже запланованих на наступний рік у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі 27 держав ЄС погодяться взяти участь у новому кредиті для України, включно з Болгарією, Чехією, Угорщиною та Словаччиною, які напередодні висловлювали небажання долучатися до фіндопомоги Києву.

21 листопада президент Європейської ради Антоніу Кошта представив власну пропозицію багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки, у якій, попри скорочення загального обсягу видатків, збережено фінансування для України в обсязі до 100 млрд євро.

Водночас 22 листопада прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив проти фінансування України в рамках довгострокового бюджету ЄС, заявивши, що Україна має отримувати кошти поза межами європейського бюджету.