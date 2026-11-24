Український президент Володимир Зеленський заявив, що обмеження на використання терміналів Starshield від SpaceX для військових досі фіксуються.

Про це він розповів у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, використання терміналів обмежено на окупованих Росією територіях, що ускладнює роботу системи протиповітряної оборони України.

Він вважає, що у цьому контексті США ставлять себе в "дуже незручне становище".

"З політичного погляду виглядає так, ніби вона [Америка] дотримується того самого курсу, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати", – додав Зеленський.

23 листопада міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що перебої супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення.

12 листопада президент повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Згодом він заявив, що компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield, і що проблема має технічний характер.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп стверджував, що не чув про обмеження роботи Starlink в Україні.