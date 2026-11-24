24-25 листопада генсек НАТО Марк Рютте відвідає США, передбачена зустріч з президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО, передає "Європейська правда".

Очікується, що Рютте відвідає Флориду.

"У середу, 25 листопада 2026 року, генеральний секретар зустрінеться з президентом Сполучених Штатів паном Дональдом Дж. Трампом у Мар-а-Лаго", – йдеться у повідомленні.

Він також зустрінеться з високопосадовцями адміністрації.

При цьому зустрічі для ЗМІ програмою візиту не передбачені.

Нагадаємо, Марк Рютте, якого часто звинувачують у надмірній похвалі на адресу президента США, не бачить потреби змінювати свій підхід до спілкування з Дональдом Трампом.

На саміті НАТО в Анкарі Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО, але розсипався в компліментах його генсеку Марку Рютте, назвавши його "найбільшим активом" Альянсу.