Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що веде діалог з українською стороною щодо стабільності у регіоні на тлі атак України на російські судна в Балтійському морі.

Про це міністр сказав під час пресконференції, повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Глава Міноборони Норвегії наголосив, що будь-які атаки у Балтійському морі є наслідком російської війни проти України. Водночас союзники ведуть діалог з Києвом щодо цих ударів.

"Усі атаки негайно припинилися б, якби Росія зупинила цю війну. Однак, з огляду на це, ми зосереджуємося на тому, що Україна повинна діяти в рамках норм міжнародного права. Тому ми обговорюємо це з ними", – заявив Сандвік на пресконференції.

"Ми також зосереджуємося на тому, що вони повинні поважати нашу потребу у стабільності в нашому найближчому регіоні, і зараз ми ведемо конструктивний діалог з українцями з цього приводу", – додав він.

Нагадаємо, Армія оборони Фінляндії 21 листопада виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Український експерт розповів, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.

У прикордонній службі Фінляндії заявили, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що атаки України на російські судна в Балтійському морі є зрозумілими, і до таких атак слід звикати та бути до них готовими.