Президент Володимир Зеленський заявив, що спецпредставники його американського візаві Дональда Трампа – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – хочуть "якнайшвидшого" укладення мирної угоди у російсько-українській війні.

Про це він розповів у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Україна буде домагатися значного пакета військової допомоги від США та жорсткіших санкцій проти Росії, якщо не буде укладено мирної угоди, прийнятної для Києва.

"Рівень підтримки України та санкцій має бути таким, щоб вони стали чітким сигналом для росіян. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну", – наголосив він.

Український президент зазначив, що спецпредставники Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф наполягають на укладенні мирної угоди "якнайшвидше", а в ідеалі – до січня.

Водночас він наголосив: Україні загрожує необхідність піти на значні поступки, тоді як Путін не демонструє жодних ознак готовності припинити війну.

"Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми теж дуже хочемо миру, але не лише коштом України", – акцентував Зеленський.

Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче, аби Україна та Росія уклали мирну угоду до початку січня 2027 року.

23 листопада Кушнер заявив, що найближчими тижнями американські перемовники будуть працювати з Україною, представниками Європейського Союзу та Росією для досягнення спільної згоди щодо архітектури безпеки.