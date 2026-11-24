Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не хоче, щоб її порівнювали з правоекстремістами і прихильниками теорій змови.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Фредеріксен зробила допис у вівторок, після того, як протягом минулого тижня зазнала критики з різних боків через те, що в подкасті Borgerlig Tabloid заявила, що не є "прихильницею заміщення населення".

"У будь-якому разі я хотіла б уникнути того, щоб мене зарахували до числа прихильників теорій змови, ультраправих екстремістів чи фашистських рухів – про жодного з них я не можу сказати нічого хорошого", – написала вона.

Допис досить довгий, і прем’єр-міністерка присвячує більшу частину тексту тому, щоб підкреслити, що вона нічого не має проти жінок, які носять хіджаби, хоча їй не подобається "бачення жінки", яке, на її думку, хіджаб символізує.

"Багато хто не погоджується з тим, що я сказала. Але стверджувати, що це якимось чином є проявом расизму чи дискримінації, просто неправильно. І я цілком можу відрізнити жінку від шматка тканини. Але вважати, що хустка – це лише шматок тканини, дуже неправильно", – написала Фредеріксен.

Вона назвала себе прихильницею жорсткої імміграційної політики, але це, звичайно, не означає, що "я не визнаю всіх вас, хто прийняв Данію як свою батьківщину і хто ніколи не заподіє іншим ніякої шкоди".

Варто зазначити, що дискусія в подкасті Borgerlig Tabloid стосувалася центів повернення мігрантів у Руанді.

"Я – європейка, данка і родом з Ольборга. І я теж не підтримую великої зміни населення. Вважаю, що має існувати сильна культура більшості", – заявила Фредеріксен.

Вислів "велика зміна населення" привернув увагу кількох міжнародних ЗМІ. Його розтлумачили як ознаку того, що Метте Фредеріксен мала на увазі теорію змови про "велике заміщення населення", яку сповідують ультраправі і яка помилково стверджує, ніби еліти планують розмити біле населення, головним чином через імміграцію небілих.

На тлі цього підтримку Фредеріксен висловив скандальний активіст Расмус Палудан, який заявив, що не очікував коли-небудь почути щось подібне від данського прем’єр-міністра. А австрійський ультраправий активіст Мартін Зельнер навіть назвав Фредеріксен "правішою за "Альтернативу для Німеччини".

Як повідомлялося, фракція "Соціалістів і демократів" (S&D) у Європейському парламенті проведе внутрішнє обговорення позиції прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен щодо міграції після того, як депутати з кількох країн-членів висловили занепокоєння під час засідання у Страсбурзі в понеділок.

Нагадаємо, Німеччина, Австрія, Греція, Данія та Нідерланди заявили, що працюють над укладенням угоди з першою країною, що не входить до ЄС, щодо розміщення так званих центрів повернення мігрантів. Йдеться про перший такий центр у Руанді.