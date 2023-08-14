У Німеччині медіапрофспілка застерегла журналістів від поїздок до Туреччини

Профспілка Німецької федерації журналістів (DJV) порадила працівникам ЗМІ утриматися від професійних і приватних поїздок до Туреччини після тимчасового арешту депутатки Гекай Акбулут на початку серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив голова DJV Франк Юбераль, повідомляє DPA.

За словами керівника медіапрофспілки, арешт Гекай Акбулут при в'їзді до Туреччини на початку серпня "ще раз показує, що автократія (президента Туреччини Реджепа Таїпа) Ердогана розглядає своїх критиків як войовничих ворогів держави і переслідує їх, коли має можливість це зробити".

Він додав, що "якщо депутатська недоторканність не захищає від арешту, то небезпека для журналістів стає ще більшою".

Депутатку від Лівої партії Німеччини Гекай Акбулут ненадовго затримали в Туреччині 3 серпня. Ордер на арешт, який пізніше турецька влада скасувала, видали за "можливу пропаганду тероризму".

Вона сама оприлюднила інформацію про інцидент у Twitter пізно ввечері в суботу. "Я тільки в аеропорту в Туреччині дізналася, що є ордер на мій арешт від прокуратури Кайсері", – написала вона.

Політик турецького походження, яка, за її власним твердженням, має курдсько-алевійське походження, – депутатка Бундестагу з 2017 року. Вона неодноразово критикувала турецький уряд і виступає за зняття заборони на діяльність Курдської робітничої партії Курдистану (РПК).

РПК заборонена в Німеччині з 1993 року, а з 2002 року перебуває у списку терористів ЄС. Її лідер Абдулла Оджалан утримується на тюремному острові Імралі за державну зраду, вбивство і створення терористичної організації.