В Германии медиа-профсоюз предостерег журналистов от поездок в Турцию

Профсоюз Немецкой федерации журналистов (DJV) посоветовал работникам СМИ воздержаться от профессиональных и частных поездок в Турцию после временного ареста депутата Гекай Акбулут в начале августа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил председатель DJV Франк Юбераль, сообщает DPA.

По словам руководителя медиапрофсоюза, арест Гекай Акбулут при въезде в Турцию в начале августа "еще раз показывает, что автократия (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана рассматривает своих критиков как воинствующих врагов государства и преследует их, когда имеет возможность это сделать".

Он добавил, что "если депутатская неприкосновенность не защищает от ареста, то опасность для журналистов становится еще больше".

Депутата от Левой партии Германии Гекай Акбулут ненадолго задержали в Турции 3 августа. Ордер на арест, который позже турецкие власти отменили, выдали за "возможную пропаганду терроризма".

Она сама обнародовала информацию об инциденте в Twitter поздно вечером в субботу. "Я только в аэропорту в Турции узнала, что есть ордер на мой арест от прокуратуры Кайсери", – написала она.

Политик турецкого происхождения, которая, по ее собственному утверждению, имеет курдско-алевийское происхождение, – депутат Бундестага с 2017 года. Она неоднократно критиковала турецкое правительство и выступает за снятие запрета на деятельность Курдской рабочей партии Курдистана (РПК).

РПК запрещена в Германии с 1993 года, а с 2002 года находится в списке террористов ЕС. Ее лидер Абдулла Оджалан содержится на тюремном острове Имрали за государственную измену, убийство и создание террористической организации.