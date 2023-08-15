Польща попередила про ескалацію на кордоні з Білоруссю

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив про нестабільну ситуацію на кордоні з Білоруссю, що загрожує НАТО та ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Bild.

За словами посадовця, розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі Польща "інтерпретує як подальший сигнал ескалації".

"Потенційні супротивники мають зрозуміти, що будь-яке порушення територіальної цілісності та безпеки одного з членів НАТО спричинить рішучу реакцію з боку всіх держав Альянсу", – додав Мулярчик.

Заступник міністра також висловив занепокоєння проблемою Сувальського коридору, що відділяє Білорусь від території Калінінградської області Росії.

"Це одне з найбільш вразливих місць на території НАТО та ЄС. Забезпечення безпеки в Сувальському коридорі, а також стійкість до гібридних загроз має фундаментальне значення для НАТО і безпеки в Європі, особливо якщо Росія і Білорусь продовжуватимуть ескалацію", – переконаний Мулярчик.

Нагадаємо, минулого тижня Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

Раніше ситуацію з "вагнерівцями" у Білорусі обговорили міністри оборони США та Польщі, а перед тим глави МВС Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.

Перед цим Польща оголосила, що перекине під кордон додаткові кілька тисяч військових.

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