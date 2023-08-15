Польша предупредила об эскалации на границе с Беларусью

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил о нестабильной ситуации на границе с Беларусью, что угрожает НАТО и ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bild.

По словам чиновника, размещение войск ЧВК "Вагнер" в Беларуси Польша "интерпретирует как дальнейший сигнал эскалации".

"Потенциальные противники должны понять, что любое нарушение территориальной целостности и безопасности одного из членов НАТО повлечет решительную реакцию со стороны всех государств Альянса", – добавил Мулярчик.

Замминистра также выразил обеспокоенность проблемой Сувальского коридора, отделяющего Беларусь от территории Калининградской области России.

"Это одно из самых уязвимых мест на территории НАТО и ЕС. Обеспечение безопасности в Сувальском коридоре, а также устойчивость к гибридным угрозам имеет фундаментальное значение для НАТО и безопасности в Европе, особенно если Россия и Беларусь будут продолжать эскалацию", – убежден Мулярчик.

Напомним, в начале августа Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

Ранее ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси обсудили министры обороны США и Польши, а перед тем главы МВД Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Минска, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.

Перед этим Польша объявила, что перебросит под границу дополнительные несколько тысяч военных.

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