У Литві почалися масштабні військові навчання "Лютий вовк"
Середа, 16 серпня 2023, 12:33
У Литві з 16 по 27 серпня в Йонавському, Каунаському і Прієнайському районах відбудуться одні з найбільших польових тактичних навчань "Лютий вовк".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Збройних сил Литви.
У навчаннях братимуть участь професійні військовослужбовці, строковики, представники інтегрованих у систему Міноборони добровольчих воєнізованих структур.
Бійців навчатимуть тактичному маршу, різним видам розвідки, веденню бою в населеному пункті та іншим оборонним завданням.
В останні дні навчань на Гайжюнайському полігоні відбудеться завершальна фаза навчань з бойовою стрільбою.
19 серпня Литовський піхотний батальйон імені Великого князя Альгірдаса організовує виставку озброєння та техніки в місті Ішляужас.
Перед цим у Литві проходили військові навчання у рамках перевірки бойової готовності.
Нагадаємо, 3 серпня Військово-повітряні сили Німеччини відрядили шість винищувачів Eurofighter і близько трьох десятків військовослужбовців до Ісландії для участі в навчаннях Rapid Viking 2023 під егідою НАТО.