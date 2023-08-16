У Литві почалися масштабні військові навчання "Лютий вовк"

У Литві з 16 по 27 серпня в Йонавському, Каунаському і Прієнайському районах відбудуться одні з найбільших польових тактичних навчань "Лютий вовк".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Збройних сил Литви.

У навчаннях братимуть участь професійні військовослужбовці, строковики, представники інтегрованих у систему Міноборони добровольчих воєнізованих структур.

Lietuvos kariuomenė

Бійців навчатимуть тактичному маршу, різним видам розвідки, веденню бою в населеному пункті та іншим оборонним завданням.

В останні дні навчань на Гайжюнайському полігоні відбудеться завершальна фаза навчань з бойовою стрільбою.

Lietuvos kariuomenė

19 серпня Литовський піхотний батальйон імені Великого князя Альгірдаса організовує виставку озброєння та техніки в місті Ішляужас.

Перед цим у Литві проходили військові навчання у рамках перевірки бойової готовності.

Нагадаємо, 3 серпня Військово-повітряні сили Німеччини відрядили шість винищувачів Eurofighter і близько трьох десятків військовослужбовців до Ісландії для участі в навчаннях Rapid Viking 2023 під егідою НАТО.