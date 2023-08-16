В Литве начались масштабные военные учения "Лютый волк"

В Литве с 16 по 27 августа в Йонавском, Каунасском и Приенайском районах состоятся одни из крупнейших полевых тактических учений "Лютый волк".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы.

В учениях примут участие профессиональные военнослужащие, срочники, представители интегрированных в систему Минобороны добровольческих военизированных структур.

Lietuvos kariuomenė

Бойцов будут обучать тактическому маршу, различным видам разведки, ведению боя в населенном пункте и другим оборонительным задачам.

В последние дни учений на Гайжюнайском полигоне состоится завершающая фаза учений с боевой стрельбой.

Lietuvos kariuomenė

19 августа Литовский пехотный батальон имени Великого князя Альгирдаса организует выставку вооружения и техники в городе Ишляужас.

Перед этим в Литве проходили военные учения в рамках проверки боевой готовности.

Напомним, 3 августа Военно-воздушные силы Германии отправили шесть истребителей Eurofighter и около трех десятков военнослужащих в Исландию для участия в учениях Rapid Viking 2023 под эгидой НАТО.