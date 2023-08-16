У Латвії зафіксували новий температурний рекорд, попередній тримався 84 роки

У латвійському місті Бауска в середу вдень стовпчик термометра сягнув позначки +33,7 градуса за Цельсієм, що побило попереднє рекордне значення цього ж дня 1939 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Латвійський центр навколишнього середовища, геології та метеорології.

Зазначається, що попередній температурний рекорд 16 серпня у Латвії фіксували 84 роки тому в місті Руїєна. Тоді температура становила 33,2°C.

"Температура повітря продовжить зростати, але на кількох станціях спостереження вже встановлені нові рекорди максимуму 16 серпня", – зазначає метеоцентр.

Pārspēts nacionālais 16. augusta rekords – 33,2°, kas 1939.gadā fiksēti Rūjienā.

🌡️ Bauskā termometra stabiņš pakāpies līdz 33,7° atzīmei.



Gaisa temperatūra vēl turpinās paaugstināties, bet vairākās novērojumu stacijās jau uzstādīti jauni 16. augusta maksimālās g.t. rekordi. pic.twitter.com/mFYJk0CY4y — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 16, 2023

Загалом у Латвії побиті вже 13 рекордів спеки цього дня.

Синоптики водночас прогнозують, що в четвер вітер принесе прохолодніше повітря з моря, що дозволяє сподіватись на нижчу температуру.

У низці країн Європи і не лише цього літа фіксують нові температурні рекорди. Лиш напередодні в Туреччині зафіксували температурний рекорд, коли спека сягнула 49,5 градуса.

Кліматична обсерваторія Європейського Союзу минулого тижня підтвердила, що цей липень був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень на Землі.