В ЄС заявили, що липень був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень

Кліматична обсерваторія Європейського Союзу у вівторок підтвердила, що минулий липень був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень на Землі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні європейської служби спостереження за зміною клімату Copernicus.

Минулий місяць, позначений спекою і пожежами по всьому світу, був на 0,33 градуса за Цельсієм тепліший за рекорд, встановлений у липні 2019 року, коли середня температура становила 16,63.

"Місяць був на 0,72°C теплішим, ніж середній показник липня 1991-2020 років", – йдеться у повідомленні.

Глобальне потепління на 1,2 градуса Цельсія з кінця 1800-х років, спричинене спалюванням викопного палива, призвело до того, що теплові хвилі стали спекотнішими, тривалішими і частішими, а також до посилення інших екстремальних погодних явищ, таких як шторми і повені.

"Теплові хвилі спостерігалися в багатьох регіонах Північної півкулі, включаючи Південну Європу. Температури значно перевищували середні показники в декількох країнах Південної Америки і на більшій частині Антарктиди", – повідомляє Copernicus.

Температура води у Світовому океані також піднялясь до рекордних показників, що викликає занепокоєння щодо подальших наслідків для клімату планети, морського життя та прибережних громад.

Згідно з даними кліматичної обсерваторії Європейського Союзу, 30 липня температура поверхні Світового океану піднялася до 20,96 градуса за Цельсієм.

Попередній рекорд становив 20,95°C у березні 2016 року.

"Ми щойно стали свідками того, як глобальна температура повітря і температура поверхні океану в липні встановили нові історичні рекорди. Ці рекорди мають жахливі наслідки як для людей, так і для планети, яка піддається все більш частим та інтенсивним екстремальним явищам", – сказала Саманта Берджесс, заступниця директора Copernicus.

Нагадаємо, Португалія у понеділок, 7 серпня, зареєструвала, можливо, найвищу температуру цьогоріч. Попередні дані метеорологічної станції у місті Сантарем, що поруч з Лісабоном, свідчать про встановлення 7 серпня температурного рекорду для країни за 2023 рік – 46,4°C

У Греції в липні також зареєстрували рекордні 46°C, а в центральних і південних регіонах Італії помітили зростання смертності на тлі рекордної спеки.