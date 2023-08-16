Держави Балтії і Польща узгоджують дії на випадок повного закриття кордону з Білоруссю

Держави Балтії та Польща обговорюють між собою можливість повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього буде вимагати ситуація, та планують фінально узгодити кроки наприкінці серпня.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Білотайте розповіла, що тиждень тому обговорювала питання білоруського кордону із польським колегою.

"Ми домовилися про координацію технічних кроків, алгоритмів, як би виглядало таке регіональне рішення, якби держави Балтії і Польща зробили це одночасно. Ми продовжуємо технічну і політичну роботу. На 28 серпня у Варшаві запланована зустріч за участі балтійських держав та Польщі, і ми узгодимо фінальні деталі того, як буде виглядати синхронне закриття кордону", – оголосила Агне Білотайте.

Нагадаємо, 16 серпня уряд Литви офіційно ухвалив рішення закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю з 18 серпня.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

На тлі цих загроз Латвія скасувала відпустки для прикордонників.

Польща оголосила, що перекине під кордон з Білоруссю додаткові кілька тисяч військових, після чого загальна їхня кількість там становитиме близько 10 тисяч.