Розвідка Британії: РФ взимку буде бити по інфраструктурі, але Україна готується

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія, напевно, взимку буде атакувати українські об'єкти енергетичної інфраструктури, але Україна до цього готується.

Про це йдеться в опублікованому у Twitter розвідувальному огляді британського Міноборони за 17 серпня, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, попри тиск війни Україна зможе забезпечити себе достатніми запасами палива протягом зимового періоду.

При цьому у розвідці допускають, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру продовжаться, однак "Україна продемонструвала минулої зими, що вона має кваліфіковану робочу силу і досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть у воєнних умовах".

"Україна ефективно мобілізувала свою вугільну галузь для підтримання виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплоцентралей взимку, а значні запаси газу є додатковим резервом", – йдеться у повідомленні.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва.

А в огляді за 15 серпня йшлося, як глава Чечні Рамзан Кадиров намагається довести свою лояльність президенту РФ Владіміру Путіну.