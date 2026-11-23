У понеділок Верховний суд Іспанії виніс ухвалу, якою застосовує амністію до президента сепаратистської партії Junts і колишнього глави регіонального уряду Каталонії Карлеса Пучдемона та остаточно закриває справу щодо референдуму про незалежність цього автономного регіону.

Про це повідомляє El Mundo, пише "Європейська правда".

Окрім колишнього очільника каталонського уряду, Кримінальна палата також визнає припинення можливої кримінальної відповідальності колишніх членів уряду Антоні Коміна та Луїса Пуча.

Таким чином, суд підтвердив рішення, ухвалене суддею Пабло Льяреною, який закрив попереднє слідство щодо всіх них і передав справу до Палати для ухвалення рішення.

Льярена скасував обвинувальний акт щодо трьох підсудних відповідно до рішення Конституційного суду, яке передбачало їх амністію.

Затвердження цього рішення залишалося за Кримінальною палатою, яка розглядала справу лідерів каталонського руху за незалежність.

Нагадаємо, у жовтні Конституційний суд Іспанії ухвалив рішення, яке відкрило шлях до повернення Пучдемона в Іспанію.

Втім, нещодавно колишній лідер Каталонії заявив, що поки не збирається повертатись до Іспанії у зв’язку з передвиборчою кампанією до дострокових виборів 29 листопада.

У 2023 році прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висунув пропозицію про амністію в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

Наступного року Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію каталонських сепаратистів до політика та поліцейського, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Зазначалось, що закон про амністію прямо не стосувався колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона, який живе у самовільному вигнанні в Бельгії.

В Іспанії йому додатково інкримінують розтрату коштів, яка не покривається амністією, і спроби Пучдемона довести, що ці дії теж підлягають амністії, до останнього часу були невдалими.