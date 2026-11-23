Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відкинув застереження кількох своїх попередників, які поставили під сумнів його спроби відновити дискусію щодо виходу країни з ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це Бернем заявив в інтерв’ю Sky News.

Глава уряду заявив, що не планує дослухатися до зауважень експрем’єрів, адже саме вони, за його словами, залишили Британію з "невдалою угодою" щодо виходу з ЄС.

Заява Бернема пролунала після того, як Ріші Сунак став шостим колишнім прем'єр-міністром Британії – приєднавшись до Девіда Камерона, Терези Мей, Бориса Джонсона, Ліз Трасс та Тоні Блера – хто поставив під сумнів доцільність поновлення дебатів щодо Brexit.

"Я не впевнений, що це саме ті люди, до яких я буду прислухатися, адже вони залишили Британію з невдалою угодою про Brexit, яка гальмувала економічне зростання протягом останнього десятиліття, підвищила вартість життя, обмежила можливості для молоді та, звісно, обмежила наші амбіції щодо контролю над імміграцією", – відповів на ці зауваження чинний прем’єр.

Бернем заявив, що його попередники "застрягли в минулому, бо не можуть змиритися з тією невдалою угодою, яку уклали". Натомість під час свого терміну на посаді він планує досягнути кращих відносин з ЄС, які принесуть вигоду Британії.

"Я не той прем’єр-міністр, який застрягне в минулому. Я хочу вести Британію вперед, до більш надійного майбутнього, знову забезпечити зростання економіки, знизити вартість життя для людей та зменшити рахунки за енергоносії", – сказав глава уряду.

"Усе це можна досягти завдяки більш позитивним і конструктивним відносинам з Європейським Союзом…Я вірю, що для Британії буде краще піти цим шляхом, і я не буду прислухатися до тих голосів, які й привели нас у цю ситуацію", – додав Бернем.

Нагадаємо, Європейський Союз та Велика Британія погодили план дій щодо незаконної міграції, спільні економічні й оборонні ініціативи та участь британської молоді у програмі Erasmus+ на саміті 20 листопада у Брюсселі.

Більше про це читайте у статті До Європи без поспіху. Що вирішив саміт Британія-ЄС та чому не йдеться про повернення.