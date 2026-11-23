Президент Литви Гітанас Науседа називає повідомлення про нібито атаку на Калінінградську область "бульбашкою", а мовчання Кремля, за його словами, лише свідчить про те, що насправді нічого не сталося.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить LRT.

За словами Науседи, у суботу ввечері безпілотники жодної з країн не використовували повітряний простір Литви.

"Мабуть, красномовним фактом є те, що офіційний Кремль скористався б нагодою, щоб спровокувати ескалацію або підняти пропагандистську хвилю, але ви бачите, що цього разу жодної офіційної реакції не було", – сказав він.

Литовський президент також наголосив, що це "бульбашка, що виникла абсолютно з нізвідки, яку потім спробували просто загасити й поставити крапку".

"Ми маємо бути готові до того, що в майбутньому таких пропагандистських чи непропагандистських атак може бути більше, але ми вже не раз повторювали й підтверджували, що територія Литовської Республіки не використовуватиметься для будь-яких атак проти сусідніх держав, і ми дотримуємося та й надалі дотримуватимемося цього принципу", – вказав він.

Минулими вихідними в російських соціальних мережах почала поширюватися інформація про те, що в суботу ввечері в Калінінградській області вперше з початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну могли бути атаковані військові об’єкти.

У Калінінградській області було оголошено попередження про загрозу безпілотників, пролунали сирени повітряної тривоги, було тимчасово обмежено роботу аеропорту Храброво.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс у ніч з суботи на неділю заявив, що Вільнюс "категорично відкидає чутки, що поширюються в соціальних мережах", про участь литовської сторони в атаці дронів на цілі в Калінінградській області та не давав дозволу на використання свого повітряного простору для нальотів на об’єкти в Росії.

Повідомляли також, що у зв’язку з повідомленнями про нібито український напад на Калінінградську область у Польщі фіксували численні російські фейкові дезінформаційні повідомлення.