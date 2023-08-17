ЗМІ: Швеція підвищить рівень терористичної загрози

У Швеції рівень терористичної загрози буде підвищено з третього до четвертого з п'яти.

Такі дані з'явилися у видання Dagens nyheter, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У четвер відбудеться пресконференція за участю шведських спецслужб, де й оголосять про рішення підвищити рівень терористичної загрози.

Це вперше з 2016 року, коли рівень загрози у Швеції буде оцінений як високий. З 2010 року він оцінювався як підвищений, за винятком 2015 і 2016 років.

Влітку у Швеції відбулося кілька демонстрацій зі спаленням Корану.

На цьому тлі між мусульманськими країнами та Швецією спалахнула напруженість. Гостро на це зокрема реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На початку серпня низка громадян Швеції отримали анонімні СМС-повідомлення з закликами помститись за спалення Корану.

Крім того, Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, вбачаючи підвищену безпекову загрозу для країни після серії акцій зі спаленням Корану