СМИ: Швеция повысит уровень террористической угрозы

В Швеции уровень террористической угрозы будет повышен с третьего до четвертого из пяти.

Такие данные появились у издания Dagens nyheter, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В четверг состоится пресс-конференция с участием шведских спецслужб, где и объявят о решении повысить уровень террористической угрозы.

Это впервые с 2016 года, когда уровень угрозы в Швеции будет оценен как высокий. С 2010 года он оценивался как повышенный, за исключением 2015 и 2016 годов.

Летом в Швеции произошло несколько демонстраций с сожжением Корана.

На этом фоне между мусульманскими странами и Швецией вспыхнула напряженность. Остро на это в частности реагировала Турция, которая тормозит вступление Швеции в НАТО.

В начале августа ряд граждан Швеции получили анонимные СМС-сообщения с призывами отомстить за сожжение Корана.

Кроме того, Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, видя повышенную угрозу безопасности для страны после серии акций с сожжением Корана