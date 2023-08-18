Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу США відправити F-16 Україні

У Данії та Нідерландах підтвердили, що отримали дозвіл від США на передачу Україні винищувачів F-16.

Про це у коментарі телеканалу TV 2 заявив глава данського МЗС Ларс Люкке Расмуссен.

- "Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною і Ентоні Блінкеном, який ґрунтується на тому, що міністр оборони і я звернулися до США, щоб вивчити наші варіанти", – сказав він.

Глава МЗС Данії додав, що вони отримали "дружню відповідь" на свій запит, і що відповідь зараз "є частиною наших подальших дій".

Водночас він зазначив, що терміни передачі Україні винищувачів ще не визначені.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, коментуючи дозвіл США, назвав це рішення "важливою подією" для України.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Щиро дякуємо Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю", – написав він у Twitter.

Хукстра додав, що тепер питання F-16 для України продовжать обговорювати з європейськими партнерами.

We welcome Washington's decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. 🇺🇸🇳🇱🇺🇦 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023

Раніше агентство Reuters повідомило, що США схвалили передачу винищувачів F-16 Україні з Данії та Нідерландів після того, як завершаться навчання українських пілотів.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Навчання мають розпочатись у серпні, але, за даними ЗМІ, США поки не схвалили фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.