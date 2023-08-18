Дания и Нидерланды подтвердили получение разрешения США отправить F-16 Украине

В Дании и Нидерландах подтвердили, что получили разрешение от США на передачу Украине истребителей F-16.

Об этом в комментарии телеканалу TV 2 заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

- "Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты", – сказал он.

Глава МИД Дании добавил, что они получили "дружественный ответ" на свой запрос, и что ответ сейчас "является частью наших дальнейших действий".

В то же время он отметил, что сроки передачи Украине истребителей еще не определены.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, комментируя разрешение США, назвал это решение "важным событием" для Украины.

"Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину. Спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество", – написал он в Twitter.

Хукстра добавил, что теперь вопрос F-16 для Украины продолжат обсуждать с европейскими партнерами.

We welcome Washington's decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. 🇺🇸🇳🇱🇺🇦 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023

Ранее агентство Reuters сообщило, что США одобрили передачу истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов после того, как завершатся учения украинских пилотов.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США пока не одобрили финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.