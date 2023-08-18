Укр Рус Eng

Дания и Нидерланды подтвердили получение разрешения США отправить F-16 Украине

Пятница, 18 августа 2023, 10:43

В Дании и Нидерландах подтвердили, что получили разрешение от США на передачу Украине истребителей F-16.

Об этом в комментарии телеканалу TV 2 заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

- "Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном, который основывается на том, что министр обороны и я обратились к США, чтобы изучить наши варианты", – сказал он.

Глава МИД Дании добавил, что они получили "дружественный ответ" на свой запрос, и что ответ сейчас "является частью наших дальнейших действий".

В то же время он отметил, что сроки передачи Украине истребителей еще не определены.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, комментируя разрешение США, назвал это решение "важным событием" для Украины.

"Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину. Спасибо Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество", – написал он в Twitter.

Хукстра добавил, что теперь вопрос F-16 для Украины продолжат обсуждать с европейскими партнерами.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США одобрили передачу истребителей F-16 Украине из Дании и Нидерландов после того, как завершатся учения украинских пилотов.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США пока не одобрили финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания Нидерланды США Оружие ВСУ