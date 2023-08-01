CNN пише, що остаточного плану навчання українських льотчиків на F-16 досі немає

Сполучені Штати поки не схвалили фінального плану навчання українців на західних винищувачах F-16, які мають розпочатись цього місяця, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.

Про це CNN стало відомо від поінформованих джерел, пише "Європейська правда".

За даними телеканалу, США поки не отримали від європейських держав-учасниць "коаліції винищувачів" остаточного плану підготовки українських льотчиків на F-16. Вашингтон як виробник винищувача має його схвалити, перш ніж навчання почнуться.

Йдеться зокрема про дозвіл на передання спеціального обладнання для F-16, як-то льотних тренажерів і навчальних посібників, оскільки навчання відбуватимуться лише в Європі. Незрозуміло також, які саме країни нададуть свої F-16 для навчання.

Представники американського оборонного відомства повідомили CNN, що США все ще вирішують, чи відправляти американських пілотів для допомоги в навчанні українців, але жодних рішень не ухвалюватимуть доти, доки не буде затверджений остаточний план навчань.

У концепції плану навчання, яку Міністерство оборони Данії надало CNN, йдеться про те, що курс буде спрямований на підготовку льотчиків і наземного екіпажу протягом шести місяців і відбуватиметься в кількох місцях, зокрема й на данській авіабазі Скрюдструп.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що F-16 можуть з'явитися в української армії до кінця цього року.